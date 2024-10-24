Terör hedefleri canlı yayında böyle vuruldu | Video
Milli İstihbarat Teşkilatı, Ankara'da, Türk Havacılık Uzay Sanayi Anonim Şirketi (TUSAŞ)'a yönelik gerçekleştirilen menfur saldırının ardından Suriye ve Irak'ın kuzeyinde bulunan PKK hedeflerini imha etti.
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