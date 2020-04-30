Türkiye'de normalleşme sürecine geçiş nasıl yaşanacak? Corona virüs bitiyor mu? | Video

Türkiye'de etkisini gösteren ölümcül salgın corona virüsü nedeniyle alınan tedbir ve önlemlerle olumlu sonuçlar alınmaya başlandı. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan günlük korona virüs tablosunda vaka sayılarındaki düşüş ve iyileşen hasta sayılarındaki artış virüs ile doğru mücadele edildiğini göstermiş oldu. Evlerinde kalarak kurallara uyan vatandaşlar ise olumlu tabloların ardından normalleşme sürecinin ne zaman yaşanacağını araştırırken corona virüs bitiyor mu? sorusunun yanıtını arıyor... Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü yanıtladı.