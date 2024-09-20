Türkiye'ye siber güvenlik kalkanı: Kritik adım atılıyor! Tek çatı altında olacak

Türkiye, siber tehditlere karşı önemli bir adım atıyor. Kurulması planlanan Siber Güvenlik Başkanlığı ile BTK ve Emniyet gibi farklı kurumlardaki yetki ve fonksiyonlar tek çatı altında toplanacak. Bu hamle, Türkiye'nin siber güvenlik alanındaki gücüne güç katacak.