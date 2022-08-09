Ukrayna’dan yola çıkan tahıl yüklü iki gemi ‘Glory’ ve ‘Riva Wind’ İstanbul Boğaz’ından geçti | Video
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Ukrayna’dan hareket eden tahıl yüklü iki gemi ‘Glory’ ve ‘Riva Wind’ İstanbul Boğazı’ndan geçerek Ahırkapı açıklarına demirledi.
Dün akşam saatlerinde İstanbul Boğazı'nın Karadeniz açıklarına ulaşan 'Glory' ve 'Riva Wind' gemileri, İstanbul Boğaz'ından geçerek Ahırkapı açıklarına demirledi. Türkiye, AB, Ukrayna ve Rusya'ya bağlı heyetlerin gemilerde denetim yapması bekleniyor.
T.C. Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yaptığı açıklamada: "Gece saatlerinde Ahırkapı açıklarına demirleyen dört geminin denetlemesi de ilerleyen saatlerde gerçekleştirilecek" ifadelerine yer verildi.