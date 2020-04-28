Zoom uygulamasında toplantı sırasında yaşadığı talihsizlik sosyal medyada gündem oldu! Fotoğraf düşünce... | Video

Corona virüs nedeniyle karantina günlerinde evlerinde durarak kurallara uyan vatandaşların sıkça kullandığı Zoom uygulamasında tartışılan görüntüler internette sıkça paylaşılıyor. Zoom’a katılmak zorunda kalan bir insanın yaşadığı ‘talihsizliklik’ şu karantina günlerinin neşesi oldu. Videoda Zoom toplantısına, ilgiyle toplantıyı dinliyormuş fotoğrafıyla katılan kullanıcı, fotoğrafın düşmesiyle birden hamakta sallanırken görülüyor. Bu olay gerçekten yaşandı mı, yoksa kendi kültürünü de yaratan Zoom uygulaması ile ilgili bir parodi mi henüz bilinmiyor.