Kuruluş Osman'da izleyicileri ekrana kilitleyen sahne! Osman Bey Moğolları pusuya düşürdü! | Video

ATV'nin sevilen ve en çok izlenen dizilerinden 'Kuruluş Osman', bugün 50'nci bölümüyle ekranlara geldi. Ünlü oyuncu Burak Özçivit'in başrolünü üstlendiği dizi, heyecan ve aksiyon dolu sahneleriyle yine izleyicileri kendine hayran bıraktı. Bu bölümde Osman Bey, planını herkesten gizledi. Pusuya düşen Moğollar ise Osman Bey'in planına yenik düştü. Böylece Kara Şaman Togay’ın kuvvetlerine büyük bir darbe indirildi. İşte 'Kuruluş Osman'ın 50'nci bölümüne damga vuran o aksiyon dolu sahne...