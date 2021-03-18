Kuruluş Osman'da izleyicileri ekrana kilitleyen sahne! Osman Bey Moğolları pusuya düşürdü! | Video
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Kuruluş Osman 51. Bölüm Fragmanı yayınlandı | Video 18.03.2021 | 11:09
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Kuruluş Osman 51. bölüm fragmanı | Video 18.03.2021 | 00:28
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Kuruluş Osman 50. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı | Video 17.03.2021 | 15:40
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Kuruluş Osman 50. Bölüm Fragmanı yayınlandı | Video 11.03.2021 | 11:27
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Kuruluş Osman 50. bölüm fragmanı | Video 11.03.2021 | 00:28
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Kuruluş Osman 49. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı | Video 09.03.2021 | 12:10
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Kuruluş Osman 49. bölüm 2. fragmanı | Video 09.03.2021 | 00:11
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Kuruluş Osman 49. Yeni Bölüm Fragmanı yayınlandı (10 Mart 2021 Çarşamba) 04.03.2021 | 06:53
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'Kuruluş Osman' 49. bölüm fragmanı | Video 04.03.2021 | 00:56
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Kuruluş Osman 48. bölüm 2. fragman | Video 01.03.2021 | 23:46
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Kuruluş Osman 48. Bölüm Fragmanı yayınlandı | Video 25.02.2021 | 14:03
ATV'nin sevilen ve en çok izlenen dizilerinden 'Kuruluş Osman', bugün 50'nci bölümüyle ekranlara geldi. Ünlü oyuncu Burak Özçivit'in başrolünü üstlendiği dizi, heyecan ve aksiyon dolu sahneleriyle yine izleyicileri kendine hayran bıraktı. Bu bölümde Osman Bey, planını herkesten gizledi. Pusuya düşen Moğollar ise Osman Bey'in planına yenik düştü. Böylece Kara Şaman Togay’ın kuvvetlerine büyük bir darbe indirildi. İşte 'Kuruluş Osman'ın 50'nci bölümüne damga vuran o aksiyon dolu sahne...