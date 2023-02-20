Bircan Bali canlı yayında Oğuzhan Uğur hakkında açtı ağzını yumdu gözünü! "Hesap vereceksin!" | Video

Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası binlerce insan enkaz altında hayata tutunmaya çalışırken sosyal medyada asılsız çağrıların yayılmasına sebep olan Babala TV sahibi Oğuzhan Uğur hakkında soruşturma başlatılmıştı. İfade veren Oğuzhan Uğur'un sözleri ise adeta itiraf niteliğindeydi. Babala TV sahibi Oğuzhan Uğur'un asılsız "Baraj patladı" paylaşımı sonrası bölgede panik ve izdihamlar yaşanmıştı. Sosyal medyada büyük yankı uyandıran olay sonrası tepkiler yağmıştı. Oğuzhan Uğur'u sert şekilde eleştirenlerden biri de sunucu Bircan Bali oldu. Söylemezsem Olmaz canlı yayınında adeta ateş püsküren Bircan Bali'nin Oğuzhan Uğur hakkındaki sert sözleri dikkat çekti.