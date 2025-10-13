Burcu Kara büyüdüğü evden taşındı "Maalesef vedalaşıyoruz" | Video

Televizyon dünyasının sevilen oyuncularından olan Burcu Kara kariyerini değiştirmeye karar vererek gözlerden uzak bir yaşantıyı tercih etmişti. Yeni işi ile kısa süre önce gündeme gelen Kara, bu sefer de büyüdüğü evi bırakarak başka bir yere taşındı. Onları sosyal medya hesabında paylaşan ünlü isim takipçilerini bir kez daha şaşırttı.