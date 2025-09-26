Derya Tuna kardeşine son kez veda etti! Gözyaşlarına boğuldu!
İbrahim Tatlıses’in eski hayat arkadaşı Derya Tuna, dün kardeşi Perihan Tuna Oba'nın ölüm haberiyle sarsıldı. Derya Tuna bugün kardeşine son kez veda etti. Ünlü isim gözyaşlarına boğuldu.
