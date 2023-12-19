Video Magazin GQ Türkiye MOTY 2023 Ödül Töreni'nde Mauro Icardi’nin konuşması | Video
GQ Türkiye MOTY 2023 Ödül Töreni'nde Mauro Icardi’nin konuşması | Video

GQ Türkiye MOTY 2023 Ödül Töreni'nde Mauro Icardi’nin konuşması | Video

19.12.2023 | 20:21

GQ Türkiye Men of the Year 2023 ödülleri muhteşem bir törenle sahiplerini buldu. Oyuncu Şükrü Özyıldız’ın sunuculuğunu yaptığı; GQ editörleri, yazarları, danışmanları ve okurları tarafından belirlenen müzik, spor, moda, sahne & gösteri, gastronomi, iş dünyası ve sanat dallarında üretimleri ve duruşlarıyla yaşama özgünlük katan isimler ödüllendirildi. Ece Sükan’ın kırmızı halı röportajlarını gerçekleştirdiği törende cemiyet, iş, sanat, spor, kültür ve sanat hayatından önemli isimler bir araya geldi.

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