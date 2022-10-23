Hababam Sınıfı'nın Kıvırcık Ömer'i artık tahta sandalye yapıp satıyor | Video

"Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor" filminin "Kıvırcık Ömer'i Talip Güran şimdi ne yapıyor? Serinin beşinci yapımı olan Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor, Kemal Sunal'ın yer almadığı ilk Hababam Sınıfı filmdir ve Münir Özkul ise son kez bulunmuştur. Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor filminin romantik yakışıklısı Kıvırcık saçları ile dikkat çeken Ömer karakterine hayat veren Talip Güran oyunculuğu bıraktıktan sonra bambaşka bir hayat yaşadı. Yaşamına Bodrum'da devam eden Hababam Sınıfı'nın Kıvırcık Ömer'i Talip Güran tahta sandalye üretimi yapıyor. Rengarenk boyadığı tahta sandalyeler ile geçimini sağlayan Hababam Sınıfı'nın Kıvırcık Ömer'ini son hali ile tanımak neredeyse imkansız.