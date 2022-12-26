Hadise 2022’ye en cesur anlarıyla veda etti! İşte Hadise'nin sosyal medyada gündem olan paylaşımı... | Video
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İş insanı Mehmet Dinçerler ile 5 aylık evliliğini bitiren Hadise, Ebru Gündeş'in eski eşi Reza Zarrab'la aşk yaşadığı haberlerleriyle yeniden gündem olmuştu. 37 yaşındaki popçu, 2022'nin son günlerinde sosyal medya hesabından yıl boyu çektirdiği fotoğrafları paylaştı. Hadise, 2022'ye en cesur anlarıyla veda etti. Hadise'nin iç çamaşırlı ve bikinili pozları ortalığı yıktı...