İşte Güllü’nün son anları! SABAH o görüntülere ulaştı | Video

İşte Güllü'nün son anları! SABAH o görüntülere ulaştı

Sevilen sanatçı Güllü'nün, Yalova'daki evinin 6'ncı katından düşerek hayatını kaybetmesinin ardından günlerdir kamuoyunda tartışılan olayla ilgili önemli gelişmeler yaşandı. SABAH, Güllü'nün vefatından bir saat önce evinin salonunda çekilen görüntülere ulaştı. Samimi olarak çekilen görüntülerde kızı Tuğyan'ın oynadığı, Güllü'nün şarkı söylediği, kızının arkadaşı Sultan'ın ise bu anları kayıt altına aldığı görülüyor.