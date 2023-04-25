Kadir Doğulu Neslihan Atagül’ü aldattı mı? İşte Kadir Doğulu’nun Alaçatı’da eğlenceye çıktığı geceden kareler! | Video
Ünlü oyuncu Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül, 2016 yılında dünyaevine girdi. Mutluluklarıyla parmakla gösterilen Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu, geçtiğimiz aylarda ihanet iddialarıyla magazin gündemine geldi. Ünlü çift, yine aynı iddialarla bugün yine basında yer aldı. Alaçatı’ya giden Kadir Doğulu’nun eğlence sırasında genç bir kadınla yakınlaşıp dans ettiği görüntüler sosyal medyaya damga vurdu. İşte Kadir Doğulu’nun sosyal medyaya damga vuran o kareleri!
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