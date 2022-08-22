Kenan Doğulu'nun kucağından inmek istemeyen minik hayranı yüzleri gülümsetti! İşte o anlar | Video

2014 yılında oyuncu Beren Saat ile dünyaevine giren şarkıcı Kenan Doğulu, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla dikkat çekti. Minik bir hayranını kucağına alarak seven şarkıcı, beklenmedik bir durumla karşılaştı. Doğulu'nun minik hayran şarkıcıdan ayrılmak istemeyince keyifli anlar yaşandı. Doğulu, o anları "İlk defa başıma böyle bir şey geliyor" notuyla yayınlarken Beren Saat'in eşini gülümseyerek izlediği görüldü. İşte o anlar...