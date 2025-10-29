‘Kimseyle dargın gitmek istemiyorum’ demişti! Demet Akalın’dan yeni açıklama: Biriyle daha barışmak istiyorum!

29.10.2025 | 20:02

Ünlü şarkıcı Demet Akalın, bir süre önce rahatsızlanarak yoğun bakımda tedavi gören şarkıcı Fatih Ürek’i hastanede ziyaret etmiş ve burada söylediği ‘iyi ki barışmışım’ sözüyle magazin gündeminde yer almıştı. Demet Akalın bugün bir mekan çıkışında görüntülendi ve ‘bir kişiyle daha barışmak istiyorum’ diyerek herkesi şaşırttı. İşte ünlü şarkıcının o açıklamasının detayları!