Metin Arolat'a son veda... İzmir'deki cenaze törenine sevenleri ve dostları akın etti | video
Ünlü şarkıcı ve yönetmen Metin Arolat, 52 yaşında hayatını kaybetti. 20 Eylül akşam İstanbul Kozyatağı'nda sahne alan ve kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden Metin Arolat için Teşvikiye Camii'nde cenaze töreni düzenlenmiş, sevenleri ve sanatçı dostları cenaze törenine akın etmişti. Metin Arolat, bugün İzmir Karşıyaka Beşikçioğlu Camii’nde düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.
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