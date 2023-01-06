Oyuncu Irmak Ünal bikinisini giydi, omlet dansı yaptı! | Video

Cihan Ünal'ın kızı Irmak Ünal kış ayında bikinisini giydi bir yandan omlet yaparken diğer yandan da dans etti. O anları sosyal medya hesabından paylaşan ünlü isim herkesin ağzını bir karış açık bıraktı. İşte Irmak Ünal'ın o magazini sallayan omlet dans videosu...