Pınar Altuğ çılgına döndü | Video

Türkiye, asrın felaketi olan ve milletimizi derin acıya boğan depremlerin yaralarını sarmak için seferber oldu. Herkes deprem bölgesine yardıma koşarken, iş ve sanat dünyası da depremzedeler için canla başla mücadele verdi. Yardım için deprem bölgesine giden isimlerden biri de Pınar Altuğ'un eşi Yağmur Atacan idi. Pınar Altuğ ise depremin ilk gününden itibaren sosyal medya üzerinde yardım kampanyalarının sesi oldu. Pınar Altuğ ve eşi depremzedelere yardım için tüm imkanlarıyla çabalarken güzel oyuncu başına gelenle büyük bir şok yaşadı. Sosyal medya hesabı çalınan Pınar Altuğ, böyle bir dönemde dolandırıcılık yapmak için kendi hesabını kullanan kişilere ateş püskürdü. Pınar Altuğ'un başına gelenlere eşi Yağmur Atacan'ın tepkisi de çok sert oldu. Oldukça sinirlenen Yağmur Atacan "Bu insanlara ne denir? "Hain, kansız!" denir" diyerek eşi Pınar Altuğ'a destek verdi.