Pınar Deniz, Anadolu Efes Spor Kulübü – ALBA Berlin karşılaşmasını ‘Pembe Top’ ile yaptığı hava atışıyla başlattı | Video
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Pınar Deniz, Anadolu Efes Spor Kulübü – ALBA Berlin karşılaşmasını ‘Pembe Top’ ile yaptığı hava atışıyla başlattı.