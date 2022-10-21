Video Magazin Pınar Deniz, Anadolu Efes Spor Kulübü – ALBA Berlin karşılaşmasını ‘Pembe Top’ ile yaptığı hava atışıyla başlattı | Video
Pınar Deniz, Anadolu Efes Spor Kulübü – ALBA Berlin karşılaşmasını ‘Pembe Top’ ile yaptığı hava atışıyla başlattı | Video

Pınar Deniz, Anadolu Efes Spor Kulübü – ALBA Berlin karşılaşmasını ‘Pembe Top’ ile yaptığı hava atışıyla başlattı | Video

21.10.2022 | 23:03

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Pınar Deniz, Anadolu Efes Spor Kulübü – ALBA Berlin karşılaşmasını ‘Pembe Top’ ile yaptığı hava atışıyla başlattı.

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