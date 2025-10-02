Sanatçı Deniz Uğur, İsrail'i protesto etmek için eşiyle birlikte ABD Konsolosluğuna yürüdü | Video
İşgalci İsrail'in, Filistin halkına yaşattığı zulüm ve soykırım konusundaki duyarlılığıyla örnek olan ünlü oyuncu Deniz Uğur, Gazze'ye insani yardım taşıyan Küresel Sumud Filosu'na askeri müdahale yapılmasını protesto etmek amacıyla eşi Erdinç Gülener ile birlikte İstanbul'da bulunan ABD Konsolosluğu'na yürüdü.
