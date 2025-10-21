Seda Sayan’ın gençliğine benzetilmişti! Müstakbel gelin İlayda Alişan iddialara bakın ne cevap verdi!

21.10.2025 | 20:52

Ünlü şarkıcı Seda Sayan’ın oğlu Oğulcan Engin, bir süredir oyuncu İlayda Alişan’la mutlu bir birliktelik yaşıyor. Ünlü oyuncu İlayda Alişan’a katıldığı etkinlikte Seda Sayan’ın gençliğine benzerliği soruldu. İşte ünlü oyuncunun o iddialara verdiği dikkat çeken cevap!