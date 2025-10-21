Video Magazin Seda Sayan’ın gençliğine benzetilmişti! Müstakbel gelin İlayda Alişan iddialara bakın ne cevap verdi!
Seda Sayan’ın gençliğine benzetilmişti! Müstakbel gelin İlayda Alişan iddialara bakın ne cevap verdi!

Seda Sayan’ın gençliğine benzetilmişti! Müstakbel gelin İlayda Alişan iddialara bakın ne cevap verdi!

21.10.2025 | 20:52

Ünlü şarkıcı Seda Sayan’ın oğlu Oğulcan Engin, bir süredir oyuncu İlayda Alişan’la mutlu bir birliktelik yaşıyor. Ünlü oyuncu İlayda Alişan’a katıldığı etkinlikte Seda Sayan’ın gençliğine benzerliği soruldu. İşte ünlü oyuncunun o iddialara verdiği dikkat çeken cevap!

