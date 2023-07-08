SON DAKİKA: Usta sanatçı Özkan Uğur'dan acı haber geldi! Özkan Uğur hayatını kaybetti | Video

Son dakika haberi: MFÖ'nün yıldızı Özkan Uğur bir süredir yoğun bakımda tedavi görüyordu. Daha önce üç kez lenf kanserini yenen, Uğur, kısa bir süre önce de entübe edilmişti. Tedavisi yoğun bakım ünitesinde devam eden Özkan Uğur'dan son dakika acı haber geldi. Ünlü müzisyenin hayatını kaybettiği öğrenildi. Acı haber sonrası sanat dünyası yasa boğuldu.