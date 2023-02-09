Video Magazin Ünlü oyuncu Alper Kul deprem bölgesindeki çağrılara isyan etti: Yanıltıcı bilgiler atmayın! | Video
Ünlü oyuncu Alper Kul deprem bölgesindeki çağrılara isyan etti: Yanıltıcı bilgiler atmayın! | Video

Ünlü oyuncu Alper Kul deprem bölgesindeki çağrılara isyan etti: Yanıltıcı bilgiler atmayın! | Video

09.02.2023 | 18:06

Ünlü oyuncu Alper Kul deprem bölgesindeki çağrılara isyan etti: Yanıltıcı bilgiler atmayın!

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