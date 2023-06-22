Yeşilçam’ın efsane isimleri Türkan Şoray ve Ediz Hun’un dans şovu olay oldu | Video

Yeşilçam’ın efsane isimleri Türkan Şoray ile Ediz Hun, bir davette buluşarak göz kamaştıran şıklıklarıyla bir ara karşılıklı dans etti. Dansın sonunda Hun, Şoray'ı alnından öperken hayranlarından büyük alkış topladı. İşte o anlar...