Video Magazin Yeşilçam’ın efsane isimleri Türkan Şoray ve Ediz Hun’un dans şovu olay oldu | Video
Yeşilçam’ın efsane isimleri Türkan Şoray ve Ediz Hun’un dans şovu olay oldu | Video

Yeşilçam’ın efsane isimleri Türkan Şoray ve Ediz Hun’un dans şovu olay oldu | Video

22.06.2023 | 14:44

Yeşilçam’ın efsane isimleri Türkan Şoray ile Ediz Hun, bir davette buluşarak göz kamaştıran şıklıklarıyla bir ara karşılıklı dans etti. Dansın sonunda Hun, Şoray'ı alnından öperken hayranlarından büyük alkış topladı. İşte o anlar...

VİDEO DEVAM EDİYOR

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Yeşilçam’ın efsane isimleri Türkan Şoray ve Ediz Hun’un dans şovu olay oldu | Video 00:16
Yeşilçam’ın efsane isimleri Türkan Şoray ve Ediz Hun’un dans şovu olay oldu | Video 22.06.2023 | 14:44
Teyze Bensu Soral, yeğeni Ali’yle yepyeni bir paylaşım yaptı: Çok aşığım! | Video 00:16
Teyze Bensu Soral, yeğeni Ali'yle yepyeni bir paylaşım yaptı: Çok aşığım! | Video 21.06.2023 | 23:08
Gupse Özay ile Barış Arduç 9 aylık kızları hakkında ilk kez konuştu! Gupse Özay’dan duygusal açıklama! | Video 02:43
Gupse Özay ile Barış Arduç 9 aylık kızları hakkında ilk kez konuştu! Gupse Özay’dan duygusal açıklama! | Video 21.06.2023 | 21:16
Deniz Uğur’un kızı Mina babası Reha Muhtar’ı ifşa etti: Beni alkole alıştırdı, dövdü, kendimi öldürmeye çalıştım! | Video 02:05
Deniz Uğur’un kızı Mina babası Reha Muhtar'ı ifşa etti: "Beni alkole alıştırdı, dövdü, kendimi öldürmeye çalıştım!" | Video 21.06.2023 | 09:19
Hande Erçel Hafsanur Sancaktutan’ı tiye mi aldı? Poz verirken şekilden şekle girdi… | Video 00:09
Hande Erçel Hafsanur Sancaktutan'ı tiye mi aldı? Poz verirken şekilden şekle girdi… | Video 20.06.2023 | 09:05
Cengiz Kurtoğlu: Cumhurbaşkanımızla düet yapmanın mutluluğunu yaşıyorum | Video 04:34
Cengiz Kurtoğlu: "Cumhurbaşkanımızla düet yapmanın mutluluğunu yaşıyorum" | Video 19.06.2023 | 14:51
Sunucu Nursel Ergin eşi Murat Akyer’den boşandığını dans videosuyla duyurdu 00:12
Sunucu Nursel Ergin eşi Murat Akyer’den boşandığını dans videosuyla duyurdu 19.06.2023 | 10:33
Ünlü sanatçı Metin Milli son yolculuğuna uğurlandı | Video 03:39
Ünlü sanatçı Metin Milli son yolculuğuna uğurlandı | Video 18.06.2023 | 15:57
Aşka geldiler... Seda Sayan ve eşi Çağlar Ökten’in romantik dansı düşman çatlattı! Bir yer bulalım dünyadan uzak | Video 00:17
Aşka geldiler... Seda Sayan ve eşi Çağlar Ökten'in romantik dansı düşman çatlattı! "Bir yer bulalım dünyadan uzak" | Video 17.06.2023 | 09:33
Mustafa Sandal’ın eşi Melis Sütşurup’un içinde olduğu cayrokopter düştü! | Video 01:34
Mustafa Sandal'ın eşi Melis Sütşurup'un içinde olduğu cayrokopter düştü! | Video 16.06.2023 | 11:13
CZN Burak’ın annesine 2 yıl 7 ay hapis cezası | Video 00:43
CZN Burak’ın annesine 2 yıl 7 ay hapis cezası | Video 15.06.2023 | 14:37
Mine Tugay sezonu açtı, bikinili pozlarına yorum yağdı | Video 00:21
Mine Tugay sezonu açtı, bikinili pozlarına yorum yağdı | Video 15.06.2023 | 13:58
Eda Ece’nin depremzedeler hakkındaki rezil sözlerine tepkiler büyüyor | Video 00:35
Eda Ece'nin depremzedeler hakkındaki rezil sözlerine tepkiler büyüyor | Video 15.06.2023 | 09:36
‘Esra Erol’da programında ‘Gelinim Olur Musun?’ yarışmasıyla tanınan Caner Toygar’ın nikahından yepyeni kareler geldi! | Video 08:00
‘Esra Erol’da programında ‘Gelinim Olur Musun?’ yarışmasıyla tanınan Caner Toygar’ın nikahından yepyeni kareler geldi! | Video 14.06.2023 | 18:09
Ne fedakarlık ama! Eda Ece depremzedeler için 3 gün iş durdurmuş | Video 00:59
"Ne fedakarlık ama!" Eda Ece depremzedeler için 3 gün iş durdurmuş | Video 14.06.2023 | 10:35
Eda Ece depremzedelerle ilgili skandal sözlerini savunmak için Atatürk’ü kullandı | Video 00:35
Eda Ece depremzedelerle ilgili skandal sözlerini savunmak için Atatürk'ü kullandı | Video 14.06.2023 | 09:38
Şarkıcı Buray gönlünü oyuncu Ezgi Şenler’e kaptırmıştı! Aşklarını sır gibi saklayan çift el ele ödül töreninde ortaya çıktı! | Video 00:09
Şarkıcı Buray gönlünü oyuncu Ezgi Şenler’e kaptırmıştı! Aşklarını sır gibi saklayan çift el ele ödül töreninde ortaya çıktı! | Video 13.06.2023 | 21:27
Manken Ebru Şallı’nın eşi Uğur Akkuş serbest bırakıldı | Video 01:22
Manken Ebru Şallı'nın eşi Uğur Akkuş serbest bırakıldı | Video 13.06.2023 | 11:49
Ünlü manken Ebru Şallı’nın eşi Uğur Akkuş adliyeye sevk edildi: Bu iddialardan artık bıktım | Video 00:50
Ünlü manken Ebru Şallı’nın eşi Uğur Akkuş adliyeye sevk edildi: Bu iddialardan artık bıktım | Video 12.06.2023 | 23:27
Esra Erol, ‘Gelinim Olur Musun?’ yarışmasıyla tanınan Caner Toygar’ın nikahından ayrıntıları programında paylaştı! | Video 02:27
Esra Erol, ‘Gelinim Olur Musun?’ yarışmasıyla tanınan Caner Toygar’ın nikahından ayrıntıları programında paylaştı! | Video 12.06.2023 | 21:02

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA