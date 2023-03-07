Yeşilçam'ın Gaddar Kerim'inin son hali ortaya çıktı | Video

Başrolünü Kemal Sunal'ın oynadığı Korkusuz Korkak filmindeki Gaddar Kerim, Umudumuz Şaban filmindeki Mardinli Arif karakterleri ve Tatar Ramazan filmindeki Cıbıl Halil ile hafızalarda iz bırakmıştı Hikmet Taşdemir. Sert mizacı nedeniyle sayısız filmde kabadayı rollerinde oynadı. Canlandırdığı kötü karakterle Türk sinemasına damga vuran Hikmet Taşdemir'in sinemaya giriş hikayesi ise film gibi.