'Arda Güler'in yaptığını Samatta yapmıyor! Fenerbahçe'deki temel sorun...'

Fenerbahçe'nin genç yıldızları Muhammed Gümüşkaya ile Arda Güler bu haftaya damga vurdu. Helsinki karşılaşmasında Mesut Özil'in yerine oyuna girdikten sonra harika bir gol atan Muhammed, herkesin takdirini kazandı. Fenerbahçe'den Arda Güler ve Muhammed, Galatasaray'dan Kerem, Kayserispor'dan Doğan Alemdar ve Emre Demir gibi isimler gelecek adına umut veriyor. Emre Demir'in de Barcelona'ya imza atması an meselesi. A Spor yorumcusu Taner Karaman, Sabah Spor Youtube hesabına konuk oldu.