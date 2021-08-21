Video Spor 'Arda Güler'in yaptığını Samatta yapmıyor! Fenerbahçe'deki temel sorun...'

'Arda Güler'in yaptığını Samatta yapmıyor! Fenerbahçe'deki temel sorun...'

'Arda Güler'in yaptığını Samatta yapmıyor! Fenerbahçe'deki temel sorun...'
21.08.2021 | 10:41

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

’Arda Güler’in yaptığını Samatta yapmıyor! Fenerbahçe’deki temel sorun...’ 10:20
'Arda Güler'in yaptığını Samatta yapmıyor! Fenerbahçe'deki temel sorun...' 21.08.2021 | 10:41
Kaan Ayhan babası Erol Ayhan’dan transfer itirafı! Beşiktaş Sassuolo ile anlaşırsa Kaan Beşiktaş forması giyer 04:34
Kaan Ayhan babası Erol Ayhan'dan transfer itirafı! "Beşiktaş Sassuolo ile anlaşırsa Kaan Beşiktaş forması giyer" 20.08.2021 | 18:11
Trabzonspor, genç sol bek Irakli Azarovi için kulübüyle görüşmelere başladı! 01:40
Trabzonspor, genç sol bek Irakli Azarovi için kulübüyle görüşmelere başladı! 20.08.2021 | 13:07
Fatih Terim’den Gedson açıklaması Benfica’nın vermeyeceğini düşünüyoruz | Video 00:58
Fatih Terim'den Gedson açıklaması "Benfica'nın vermeyeceğini düşünüyoruz" | Video 20.08.2021 | 09:53
Vitor Pereira’dan genç futbolculara övgü! 11:49
Vitor Pereira'dan genç futbolculara övgü! 20.08.2021 | 01:21
Fatih Terim’den maç sonunda Marcao ve Gedson sözleri! Tepki gösterdi... 08:21
Fatih Terim'den maç sonunda Marcao ve Gedson sözleri! Tepki gösterdi... 20.08.2021 | 00:57
Abdullah Avcı, Roma maçı sonrası konuştu: Üst düzey futbol oynadık 05:15
Abdullah Avcı, Roma maçı sonrası konuştu: Üst düzey futbol oynadık 19.08.2021 | 23:49
Jose Mourinho, Trabzonspor maçı sonrası açıklamalarda bulundu 04:49
Jose Mourinho, Trabzonspor maçı sonrası açıklamalarda bulundu 19.08.2021 | 23:02
Roma Shomurodov’un golüyle ikiyi buldu 01:01
Roma Shomurodov'un golüyle ikiyi buldu 19.08.2021 | 22:18
Trabzonspor Cornelius’un golüyle beraberliği yakaladı! 01:22
Trabzonspor Cornelius'un golüyle beraberliği yakaladı! 19.08.2021 | 21:57
Trabzonspor 0-1 Roma 01:05
Trabzonspor 0-1 Roma 19.08.2021 | 21:54
Abdullah Avcı’dan Mourinho’ya övgü! Özel bir insan 03:13
Abdullah Avcı'dan Mourinho'ya övgü! "Özel bir insan" 19.08.2021 | 20:18
Trabzonspor’un yeni transferi Cornelius, Roma maçı öncesi konuştu! ’Zor bir maç olacak..’ 03:40
Trabzonspor'un yeni transferi Cornelius, Roma maçı öncesi konuştu! 'Zor bir maç olacak..' 19.08.2021 | 20:06
Sivasspor Kopenhag maçı CANLI YAYIN TRT SPOR izle! Sivasspor - Kopenhag UEFA Avrupa Ligi TRT Spor canlı yayın HD İzle 12:54
Sivasspor Kopenhag maçı CANLI YAYIN TRT SPOR izle! Sivasspor - Kopenhag UEFA Avrupa Ligi TRT Spor canlı yayın HD İzle 19.08.2021 | 18:31
Randers Galatasaray maçı şifresiz Star TV CANLI YAYIN HD izle! Randers - Galatasaray maçı UEFA Avrupa Ligi şifresiz izle 12:54
Randers Galatasaray maçı şifresiz Star TV CANLI YAYIN HD izle! Randers - Galatasaray maçı UEFA Avrupa Ligi şifresiz izle 19.08.2021 | 18:31
Trabzonspor - Roma maçı ATV CANLI YAYIN HD izle! Trabzonspor Roma maçı ATV canlı yayın HD UEFA Konferans Ligi İzle! 00:30
Trabzonspor - Roma maçı ATV CANLI YAYIN HD izle! Trabzonspor Roma maçı ATV canlı yayın HD UEFA Konferans Ligi İzle! 19.08.2021 | 18:31
Fenerbahçe Helsinki maçı CANLI YAYIN TV 8 HD izle! Fenerbahçe Helsinki maçı UEFA Avrupa Ligi şifresiz TV 8 canlı izle 12:54
Fenerbahçe Helsinki maçı CANLI YAYIN TV 8 HD izle! Fenerbahçe Helsinki maçı UEFA Avrupa Ligi şifresiz TV 8 canlı izle 19.08.2021 | 18:31
Michy Batshuayi’den Sergen Yalçın sözleri! 06:20
Michy Batshuayi'den Sergen Yalçın sözleri! 19.08.2021 | 18:56
Sivasspor Kopenhag maçı CANLI YAYIN İzle! UEFA Avrupa Ligi Sivasspor - Kopenhag TRT Spor canlı yayın HD İzle 12:54
Sivasspor Kopenhag maçı CANLI YAYIN İzle! UEFA Avrupa Ligi Sivasspor - Kopenhag TRT Spor canlı yayın HD İzle 19.08.2021 | 17:08
Randers Galatasaray maçı CANLI YAYIN Star TV HD İzle! UEFA Avrupa Ligi Randers Galatasaray maçı şifresiz izle 12:54
Randers Galatasaray maçı CANLI YAYIN Star TV HD İzle! UEFA Avrupa Ligi Randers Galatasaray maçı şifresiz izle 19.08.2021 | 17:08

Fenerbahçe'nin genç yıldızları Muhammed Gümüşkaya ile Arda Güler bu haftaya damga vurdu. Helsinki karşılaşmasında Mesut Özil'in yerine oyuna girdikten sonra harika bir gol atan Muhammed, herkesin takdirini kazandı. Fenerbahçe'den Arda Güler ve Muhammed, Galatasaray'dan Kerem, Kayserispor'dan Doğan Alemdar ve Emre Demir gibi isimler gelecek adına umut veriyor. Emre Demir'in de Barcelona'ya imza atması an meselesi. A Spor yorumcusu Taner Karaman, Sabah Spor Youtube hesabına konuk oldu.

VİDEO DEVAM EDİYOR

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA