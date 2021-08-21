'Arda Güler'in yaptığını Samatta yapmıyor! Fenerbahçe'deki temel sorun...'
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
10:20
'Arda Güler'in yaptığını Samatta yapmıyor! Fenerbahçe'deki temel sorun...' 21.08.2021 | 10:41
04:34
01:40
Trabzonspor, genç sol bek Irakli Azarovi için kulübüyle görüşmelere başladı! 20.08.2021 | 13:07
00:58
11:49
Vitor Pereira'dan genç futbolculara övgü! 20.08.2021 | 01:21
08:21
Fatih Terim'den maç sonunda Marcao ve Gedson sözleri! Tepki gösterdi... 20.08.2021 | 00:57
05:15
Abdullah Avcı, Roma maçı sonrası konuştu: Üst düzey futbol oynadık 19.08.2021 | 23:49
04:49
Jose Mourinho, Trabzonspor maçı sonrası açıklamalarda bulundu 19.08.2021 | 23:02
01:01
Roma Shomurodov'un golüyle ikiyi buldu 19.08.2021 | 22:18
01:22
Trabzonspor Cornelius'un golüyle beraberliği yakaladı! 19.08.2021 | 21:57
01:05
Trabzonspor 0-1 Roma 19.08.2021 | 21:54
03:13
Abdullah Avcı'dan Mourinho'ya övgü! "Özel bir insan" 19.08.2021 | 20:18
03:40
12:54
12:54
00:30
12:54
06:20
Michy Batshuayi'den Sergen Yalçın sözleri! 19.08.2021 | 18:56
12:54
Fenerbahçe'nin genç yıldızları Muhammed Gümüşkaya ile Arda Güler bu haftaya damga vurdu. Helsinki karşılaşmasında Mesut Özil'in yerine oyuna girdikten sonra harika bir gol atan Muhammed, herkesin takdirini kazandı. Fenerbahçe'den Arda Güler ve Muhammed, Galatasaray'dan Kerem, Kayserispor'dan Doğan Alemdar ve Emre Demir gibi isimler gelecek adına umut veriyor. Emre Demir'in de Barcelona'ya imza atması an meselesi. A Spor yorumcusu Taner Karaman, Sabah Spor Youtube hesabına konuk oldu.