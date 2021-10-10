Brezilya'daki maçta adam öldürmeye teşebbüs | Video

Brezilya Serie B'de oynanan Botafogo-Clube de Regatas maçında konuk ekibin stoperi Caetano, Botafogolu golcü Rafael Navarro'ya acımasız bir faul yaptı.

Brezilya Serie B'de oynanan Botafogo-Clube de Regatas maçında konuk ekibin stoperi Caetano'dan Botafogolu golcü Rafael Navarro'ya acımasız bir faul yaptı.