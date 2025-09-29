Domenico Tedesco: "Bugün takım güç olarak üst sevideydi" | Video 29.09.2025 | 08:59 Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, 2-0 kazanılan Antalyaspor karşısında ilk defa istediği şekilde topu kontrol edebildiklerini belirterek, "Bugün takım güç olarak üst seviyedeydi. Bu da sonuçlarla ilgiliydi" dedi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Fenerbahçe, evinde Antalyaspor'u 2-0 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, açıklamalarda bulundu. Tedesco, "Son maçlarda uzun toplarda çok fazla sıkıntı yaşadık. Kaybettiğiniz maçlarda her şey kötü değildir. İlk yarının sonuna baktığınızda rakibimiz tehlike üretti. İlk defa istediğim şekilde topu kontrol edebildik. Bugün takım güç olarak üst sevideydi. Bu da sonuçlarla ilgiliydi. Bu oyunu 0-0 ya da 0-1 olduğunda da oynamamız gerekiyor" ifadelerini kullandı. Tedesco, İsmail Yüksek'in performansına dair ise, "İsmail çok iyi performans sergiledi. Çok üst sevideydi" açıklamasını yaptı.

"GELİŞEBİLMEMİZ İÇİN DESTEĞE İHTİYACIMIZ VAR"

Yeni yönetimle görüşmesine yönelik soruyu yanıtlayan Tedesco, basında yazılan teknik direktörlerin kendisini rahatsız edip etmediğiyle ilgili, "Bu durum beni rahatsız etmiyor. Fenerbahçe gibi büyük takıma geldiğinizde içinde bulunduğunuz pakete dahildir. Ben de bu mesleğe dün başlamadım. Belçika ile çalışırken 4 farklı CEO ile çalıştım. Futbolda bu tarz şeyler olabiliyor. Aile içinde konuştuğumuz şeyler. Ama ilk izlenim pozitifti. Her anlamda bize yardımcı olmak istiyor. Gelişebilmemiz için desteğe ihtiyacımız var, dolayısıyla iyi hislere sahibim. Birliktelik en önemli şeydir. Futbol tek başına oynanan spor değil. Takım bugün onu gösterdi. Özellikle penaltı pozisyonunda takımın oyuncuya gösterdiği desteğe minnettarım. Başkanımız oyuncularla konuştuğunda bu konuyu bizlere de söyledi" diye konuştu.

"CEZA SAHASI İÇİNDE DAHA SAKİN OLABİLİRİZ"

Takımın 3. bölgede daha sakin kalmasının gerektiğini belirten 40 yaşındaki teknik adam, "İstatistiklere baktığınız zaman rakip ceza sahasında 29 kez topla buluştuk ama daha fazla topla buluşmamız gerekiyor. Erken golü bulabilirdik. Erken gol bulmanız da iyidir. Hala yapmamız gereken çok şey var. Yapacak çok işimiz var. Daha iyi olabiliriz. 3. bölgede, ceza sahası içinde daha sakin olabiliriz. Bazen sakin kalıp, daha basit çözüm bulabilirsiniz. Daha sakin olabileceğimiz çok pozisyon vardı" açıklamasında bulundu.

"TAKIMIN İLERLEDİĞİ PEK ÇOK ŞEYDE MUTLUYUM"

Youssef En-Nesyri'nin ileride çok fazla topla buluşturulamamasına yönelik soruya Tedesco, şu yanıtı verdi:

"Aslında pek çok durumda bu ortalar sonrasında kontrataklara dönüşüyor. Dolayısıyla ceza sahası içinde kaç oyuncu olduğu ne kadar önemliyse ceza sahası dışında da kaç oyuncuyla orada olmanız önemli. O seken toplar sonrası orada olmanız gerekiyor. Bizler çok acele ediyoruz. Orta yapmamamız gereken yerde orta yapıyoruz. Daha sakin olması gerekiyor. Bu bizler için bir sonraki adım. Takımın ilerlediği pek çok şeyde mutluyum. Bugün pek çok açıdan iyiydik. Rakibi geriye itmemiz, gol yemememiz, goller atmamız bizim için önemliydi."

"GÜCÜMÜZÜ MAÇLARI OYNAYARAK KAZANACAĞIZ"

Tedesco, Zagreb karşılaşmasında oyuncularının performansından memnun olmadığını belirtti ve takımın gücünün maçları kazanarak gelişeceğini söyledi. Tedesco, "Rotasyonun birinci sebebi performanstan mutlu olmamam. İkincisi de güç. Perşembe günü de oynayacağımız takımı göreceksiniz makine gibi. Gücümüzü de maçları oynayarak kazanacağız. Zagreb'de iyi bir gün değildi. Ben geldiğimden beri referans olarak göstereceğimiz maç olmadı. Hem Alanya hem Trabzon maçı 11'e 10 oynandı. Bugün o referansı ilk defa oluşturabildiğimizi düşünüyorum" diyerek sözlerini noktaladı.