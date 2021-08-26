Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, Sabah.com.tr'ye konuştu! "İnşallah Türkiye'ye gurur yaşatacağız"

Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, Şampiyonlar Ligi grup kuralarını sabah.com.tr'ye değerlendirdi. C Grubu'nda Sporting, Borussia Dortmund ve Ajax ile eşleşen Siyah-beyazlıların Asbaşkanı Emre Kocadağ, "Çektiğimiz kura itibariyle rekabet edebileceğimiz takımlar olduğuna inanıyoruz" dedi.