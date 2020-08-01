Fenerbahçe'den Roma çıkarması! 2 yıldız birden

Fenerbahçe'nin transfer gündemi Transfer Raporu'nda masaya yatırıldı. A Spor muhabiri Ahmet Selim Kul, sarı-lacivertlilerde yaşanan son gelişmeleri aktardı. Kul, Roma'da forma giyen Jesus ve Perotti ile ilgili son bilgileri aktardı. İşte detaylar...