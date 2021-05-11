Video Spor Fenerbahçeli futbolcu Thiam'dan Mescid-i Aksa paylaşımı

Fenerbahçeli futbolcu Thiam'dan Mescid-i Aksa paylaşımı

Fenerbahçeli futbolcu Thiam'dan Mescid-i Aksa paylaşımı
11.05.2021 | 14:52

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Fenerbahçeli futbolcu Thiam, sosoyal medya hesabından Mescid-i Aksa paylaşımında bulundu.

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