Galatasaray 3-2 Ümraniyespor | Okan Buruk: "Galatasaray camiası olarak bu rekoru kırıyoruz" | Video 02.02.2023 | 08:39 Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, 3-2 kazanılan Ümraniyespor maçının ardından yaptığı açıklamada kulüp tarihindeki en uzun galibiyet serisini yakalamalarıyla ilgili olarak, "Rekor, benim kırdığım bir rekor değil. Galatasaray camiası olarak bu rekoru kırıyoruz. Hedefimiz şampiyon olmak" dedi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Galatasaray evinde mücadele ettiği Ümraniyespor'u 3-2 mağlup etti. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, "Maç öncesi, Ümraniye'nin çok iyi bir takım olduğunu, çok şanssız maçları olduğunu söylemiştim. Ümraniyespor, iyi bir takım. Ofansif olarak iyi işler yapan bir takım. Çok fazla gol pozisyonuna girdik. İlk yarıda rakibimizin her kalemize geldiğinde, net pozisyon oldu. Bizim gibi bir takım için, ilk yarı defansif anlamda hayal kırıklığı oldu. Bugün defansif anlamda bize yakışmayan bir ilk yarı oldu. Bundan sonraki maçlar için bunu düzeltmemiz gerekiyor. İkinci yarı pozisyon vermedik. 2-2'yi bulduk daha sonra 3-2'yi bulduk. Devamında top bizde kaldı ve maçı 3-2 önde bitirdik. Kazandığımız için sevinçliyiz. Bugünden de çok fazla ders alacağımız şey ortaya çıktı" şeklinde konuştu.

"İKİNCİ YARI DAHA DENGELİYDİK, DAHA DOĞRU OYNADIK"

Devre arasında oyuncuları ile ne konuştuğunun sorulması üzerine Buruk, "Sakin olmaları gerektiğini, kalitemizi ortaya koyduğumuzda kazanacağımızı söyledim. Defansif anlamda geçişlerdeki organizasyonlara dikkat etmemizin gerektiğinin altını çizdik. Leo Dubois ikinci yarıda defansa geçince, Leo daha dengeli oynayan bir oyuncu. İlk yarı Emre ile hücum anlamında ürettik ama savunma geçişlerinde sorunlar yaşadık. Takım olarak bu hataları yapık. İkinci yarı daha dengeliydik, daha doğru oynadık. Rakip de de 10 kişi kalınca 3. golü buldu" diye cevap verdi.

Yeni transfer Kaan Ayhan için ise Okan Buruk, "Önemli bir oyuncu. Milli bir oyuncu. Kaan'ı kısa vade için almadık. Uzun yıllar Galatasaray'da oynasın diye aldık. İlk düşüncemiz onun stoperde kullanmak. Farklı bir yerde ihtiyaç olduğunda, bunları da oynayabilen bir oyuncu" ifadelerini kullandı.

"DEVRE ARASINI BEKLEMEYİ DÜŞÜNEN BİR TEKNİK ADAMIM"

İlk yarı bitmeden oyuncu değiştirmeyi düşünmediğini söyleyen sarı-kırmızılıların teknik direktörü, "Devre arasını beklemeyi düşünen bir teknik adamımım. Burada yabancı değişiminden dolayı iki oyuncu değiştirmeniz gerekiyor. İlk yarı için çok yapılabilecek bir şey değil. Oyuncu değişiklikleri aklımdan geçmedi. Devre arasını beklemeyi, öyle hamle yapmayı düşündük. İlk yarıda verdiğimiz pozisyonları Emre özelinden değerlendirmek istemiyorum. Takım savunmasında çok büyük hatalar yaptık. Stoperlerimiz de yanlış kararlar verdi. Sadece Emre üzerinden değerlendirmenin yanlış olduğunu düşünüyorum. Torreira çevresindeki arkadaşlarının eksiklerini de kapattı, oyunu da kurdu. Sergio iyi bir maç oynamadı. Onun kalitesini biliyoruz. Özellikle Torreira oradaki eksiklikleri de bir nebze kapattık. Yoğun bir hafta geçiriyoruz. Bir sonraki maça çok farklı hazırlanmamız gerekiyor. Çok önemli bir takımla maçımız var. Bugünden daha iyi olacağımızı söyleyebilirim" değerlendirmesinde bulundu.

"GALATASARAY CAMİASI OLARAK BU REKORU KIRIYORUZ"

Galibiyet serisini rekorunun hatırlatılması üzerine Okan Buruk, "Rekor, benim kırdığım bir rekor değil. Galatasaray camiası olarak bu rekoru kırıyoruz. Ben de bunun başındaki teknik adamım. Hedefimiz şampiyon olmak. Hafta hafta bütün maçları kazanmaya odaklıyız. Rakiplerimizle aramızdaki puan farkını açmak istiyoruz. Bunun için de kazanmak istiyoruz. Bunu motivasyon olarak hem kendim yaşıyorum hem de oyuncularım yaşıyor. Bu seneki kadro rakorları kırabilecek kapasitede bir kadro. Çok iyi bir şekilde gidiyoruz. İnşallah nice maçlar kazanıp, böyle devam ederiz" dedi.

"AMACIMIZ PUAN FARKINI AÇMAK"

Puan durumunda önde olmanın baskı yapıp, yapmadığının sorulması üzerine Buruk, "Kendi maçlarımıza bakıyorum, rakiplerimizin maçların da bakıyorum. Rakiplerimizin 5 haftalık bölümde net bir şekilde bizden daha zor fikstürü olduğu görüyorum. Bizim iç, rakiplerimizin dış sahada olduğu bir fikstür var. Bununla birlikte kazanıp, rakiplerimizin maçını seyrediyoruz veya önce seyredip ona göre çıkıyoruz. Amacımız puan farkını açmak. Son haftalarda Fenerbahçe son dakika golleri ile puan farkını koruduğunuz görüyoruz. Puan farkını ileriye götürmeye çalışıyoruz" açıklamasında bulundu.

"SOL BEK TRANSFERİNİ RAFA KALDIRDIK"

Sol bek transferinin durumuyla ilgili olarak ise Okan Buruk, "Sol bek için düşüncemiz olmuştu. Türk olarak bunu düşünüyorduk. Kazımcan iyileşti. Leo Dubois orada iyi performans verdi. Biz bunu rafa kaldırdık. Kaan transferiyle savunmadaki düşüncemizi ortaya koyduk. Bu bölge ile ilgili transfer yapmayacak gibiyiz. Transferin son gününe kadar değişiklikler olabilir. İki tane oyuncumuzla yolları ayırdık. Patrick van Aanholt ve Haris Seferovic'e teşekkür ediyorum ve başarılar diliyorum" diyerek sözlerini tamamladı.