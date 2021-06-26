Galatasaray Barış Alper Yılmaz'ı bitiriyor! Bonservis bedeli...

Galatasaray, Alpaslan Öztürk ve Aytaç Kara'dan sonra 3. transferini yapmaya hazırlanıyor. Sarı-kırmızılılar Keçiörengücü'nde forma giyen Barış Alper Yılmaz için kulübüyle anlaşma sağladı. Transferle ilgili son gelişmeleri A Spor muhabiri Emre Kaplan aktardı. Kaplan, "Galatasaray, Barış Alper Yılmaz için 1.5 milyon Euro bonservis bedeli ve 1 oyuncuyu takas verecek. Kulüple anlaşan Galatasaray, oyuncunun menajeriyle masaya oturacak ve 4 yıllık sözleşme önerecek." şeklinde konuştu.