Galatasaray Barış Alper Yılmaz'ı bitiriyor! Bonservis bedeli...
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Galatasaray, Alpaslan Öztürk ve Aytaç Kara'dan sonra 3. transferini yapmaya hazırlanıyor. Sarı-kırmızılılar Keçiörengücü'nde forma giyen Barış Alper Yılmaz için kulübüyle anlaşma sağladı. Transferle ilgili son gelişmeleri A Spor muhabiri Emre Kaplan aktardı. Kaplan, "Galatasaray, Barış Alper Yılmaz için 1.5 milyon Euro bonservis bedeli ve 1 oyuncuyu takas verecek. Kulüple anlaşan Galatasaray, oyuncunun menajeriyle masaya oturacak ve 4 yıllık sözleşme önerecek." şeklinde konuştu.