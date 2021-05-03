Galatasaray - Beşiktaş maçı öncesi flaş yorum!

Galatasaray, bu hafta sonu kendi sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek. Sarı kırmızılılar ligde üst üste üçüncü galibiyetini aldı. Gençlerbirliği'ni Halil Dervişoğlu ve Emre Akbaba'nın golleriyle 2-0 mağlup eden Galatasaray'ın oyunu derbiye yeter mi? A Spor'da yayınlanan Sabah Sporu programına konuk olan Savaş Çorlu, Galatasaray - Beşiktaş derbisiyle ilgili yorumlarda bulundu.