Video Spor Loic Remy'nin menajeri Fenerbahçe için İstanbul'da

Loic Remy'nin menajeri Fenerbahçe için İstanbul'da

Loic Remy'nin menajeri Fenerbahçe için İstanbul'da
15.08.2020 | 14:15

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Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Loic Remy'yi kadrosuna katmak istiyor. Sarı-lacivertli ekibin transfer etmek istediği Loic Remy'nin menajeri İstanbul'a geldi. Son gelişmeleri A Spor muhabiri Ahmet Selim Kul aktardı. Kul, "Fenerbahçe, Vedat Muriqi'nin ayrılığının ardından en az 2 forvet takviye yapmayı planlıyor. Remy de bu isimlerden biri" ifadelerini kullandı.

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