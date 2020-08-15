Loic Remy'nin menajeri Fenerbahçe için İstanbul'da

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Loic Remy'yi kadrosuna katmak istiyor. Sarı-lacivertli ekibin transfer etmek istediği Loic Remy'nin menajeri İstanbul'a geldi. Son gelişmeleri A Spor muhabiri Ahmet Selim Kul aktardı. Kul, "Fenerbahçe, Vedat Muriqi'nin ayrılığının ardından en az 2 forvet takviye yapmayı planlıyor. Remy de bu isimlerden biri" ifadelerini kullandı.