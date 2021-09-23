Video Spor Milli Voleybolcu Zehra Güneş: "Duygularımızı aktarabildiğimiz için mutluyuz" | Video

Milli Voleybolcu Zehra Güneş: "Duygularımızı aktarabildiğimiz için mutluyuz" | Video

Milli Voleybolcu Zehra Güneş:
23.09.2021 | 11:02

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Boksörlerin basın toplantısında yumruklar konuştu, ortalık birbirine girdi | Video 00:24
Boksörlerin basın toplantısında yumruklar konuştu, ortalık birbirine girdi | Video 23.09.2021 | 11:39
Milli Voleybolcu Zehra Güneş: Duygularımızı aktarabildiğimiz için mutluyuz | Video 01:29
Milli Voleybolcu Zehra Güneş: "Duygularımızı aktarabildiğimiz için mutluyuz" | Video 23.09.2021 | 11:02
Fatih Terim Kayserispor yenilgisi sonrası umut aşıladı! Pes edecek tipim yok 10:28
Fatih Terim Kayserispor yenilgisi sonrası umut aşıladı! "Pes edecek tipim yok" 23.09.2021 | 00:07
Erman Toroğlu: Galatasaray zavallı top oynadı 00:59
Erman Toroğlu: "Galatasaray zavallı top oynadı" 22.09.2021 | 22:31
Balotelli’ye Sergen Yalçın’ın açıklamaları izletilmiş 02:52
"Balotelli'ye Sergen Yalçın'ın açıklamaları izletilmiş" 22.09.2021 | 14:52
Ergin Ataman’dan Fatih Terim sözleri Her sene şampiyon olacak diye bir şey yok | Video 02:20
Ergin Ataman'dan Fatih Terim sözleri "Her sene şampiyon olacak diye bir şey yok" | Video 22.09.2021 | 11:57
Galatasaray’a Kayseri’de coşkulu karşılama! Fatih Terim’in elini öptü ve... 03:07
Galatasaray'a Kayseri'de coşkulu karşılama! Fatih Terim'in elini öptü ve... 22.09.2021 | 00:49
Murat Sancak’tan Balotelli yorumu: Deliye, deli denmez 02:29
Murat Sancak'tan Balotelli yorumu: "Deliye, deli denmez" 22.09.2021 | 00:03
Sergen Yalçın’dan maç sonu Balotelli ve Stefan Kuntz açıklaması 08:47
Sergen Yalçın'dan maç sonu Balotelli ve Stefan Kuntz açıklaması 22.09.2021 | 00:09
Erman Toroğlu Beşiktaş-Adana Demirspor maçının ilk yarısını değerlendirdi 00:56
Erman Toroğlu Beşiktaş-Adana Demirspor maçının ilk yarısını değerlendirdi 21.09.2021 | 23:56
Burak Elmas ve Ali Koç, Voleybol Gecesi’nde bir araya geldi | Video 06:20
Burak Elmas ve Ali Koç, Voleybol Gecesi'nde bir araya geldi | Video 21.09.2021 | 09:32
Mustafa Muhammed 13 maçtır gol atamıyor | Video 01:36
Mustafa Muhammed 13 maçtır gol atamıyor | Video 21.09.2021 | 09:34
Murat Özbostan’dan Berisha için flaş sözler! Fenerbahçe’nin golcüsü değil 01:20
Murat Özbostan'dan Berisha için flaş sözler! "Fenerbahçe'nin golcüsü değil" 20.09.2021 | 18:55
Stefan Kuntz’dan Sergen Yalçın sözleri! Görünce kahkaha attım 02:27
Stefan Kuntz'dan Sergen Yalçın sözleri! "Görünce kahkaha attım" 20.09.2021 | 17:08
Milli takımın yeni teknik direktörü Stefan Kuntz’dan Sergen Yalçın sözleri! ’Hayatımda gördüğüm...’ 08:52
Milli takımın yeni teknik direktörü Stefan Kuntz'dan Sergen Yalçın sözleri! 'Hayatımda gördüğüm...' 20.09.2021 | 16:07
Avrupa Şampiyonu Ampute Futbol Milli Takımımıza uçakta sürpriz anons | Video 01:27
Avrupa Şampiyonu Ampute Futbol Milli Takımımıza uçakta sürpriz anons | Video 20.09.2021 | 15:09
Avrupa Şampiyonu Ampute Futbol Milli Takımımız coşkuyla karşılandı | Video 04:27
Avrupa Şampiyonu Ampute Futbol Milli Takımımız coşkuyla karşılandı | Video 20.09.2021 | 14:52
Avrupa Şampiyonu Ampute Milli Takımımız yurda döndü | Video 00:15
Avrupa Şampiyonu Ampute Milli Takımımız yurda döndü | Video 20.09.2021 | 14:10
Vitor Pereira Başakşehir maçından sonra açıklamalarda bulundu 11:41
Vitor Pereira Başakşehir maçından sonra açıklamalarda bulundu 19.09.2021 | 23:18
Fatih Terim’den Diagne sorusuna yanıt! Taraftara sitem... 12:03
Fatih Terim'den Diagne sorusuna yanıt! Taraftara sitem... 19.09.2021 | 20:13

A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın yıldız isimlerinden Zehra Güneş, voleybolda alınan başarılı sonuçların parçası olmaktan dolayı gurur duyduğunu belirterek, “Sahadaki duygularımızı bizi izleyenlere aktardığımız için mutluyuz” dedi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın yıldız isimlerinden Zehra Güneş, İhlas Haber Ajansı'na konuştu. Çok yoğun bir yaz dönemi geçirdiklerini ifade ederek sözlerine başlayan başarılı sporcu, "Yaklaşık 2-3 yıldır ispat etmek istediğimizi gerçek bir noktaya taşıdık. Sürdürülebilir bir başarıya destek olup, bizimle birlikte yürümek isteyenler, bizlere destek oluyor. 3 senedir başarılı bir grafik çizdiğimiz için istenilen bir noktadayız. Artık sponsorlar bizimle bu yılda yürümek istiyorlar. Bu durum da bizi çok mutlu ediyor ve gurur veriyor. Bu takımın bu yolda emek veren bir parçası olmak benim için de çok mutluluk veren bir durum" açıklamasını yaptı.

"ERKEK TAKIMIYLA OYNARSAK 'BARIŞ' KAZANIR!"
Alınan sonuçların ardından çok büyük ilgiyle karşılaştıklarını söyleyen Zehra Güneş, "Yolda yürürken, kırmızı ışıkta beklerken 'Bu işi çok iyi yapıyorsun' diyenler oluyor. Yandaki araç camını açıp 'Gurur duyuyoruz sizinle' diyor. Dün yanıma yaşlı bir teyze gelip 'Sizi izlerken ağladım' dedi. O kadar etkilendim ki. Gerçekten duygularımızı, bizi izleyenlere geçirebiliyorsak ne mutlu bize. Biz bunu devam ettirmeye çalışacağız. Umarım bu şekilde büyük başarılara imza atarız" dedi. 2022 Dünya Şampiyonası'nda hem kadın hem de erkek milli takımının yer almasıyla ilgili konuşan genç oyuncu, "Erkek takımının da çok iyi bir jenerasyonu geliyor. Genç ve dinamik bir ekip. Biz de çok genç bir jenerasyonduk ve tecrübelilerle devam ettik. 2 takım birleşerek Türkiye'de çok büyük bir ses meydana getirdik ve buna da devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. Zehra son olarak A Milli Kadın Voleybol Takımı ile A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın maç yapması durumunda nasıl bir sonucun ortaya çıkacağıyla ilgili olarak "Erkek gücüyle kadın gücü kıyaslanamaz ama 'Barış' kazanır diyeyim" yorumunu yaptı.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA