Video Spor 'Ozan Tufan ve Pelkas'ın oyundan çıkması teknik direktör hatası oldu!'

'Ozan Tufan ve Pelkas'ın oyundan çıkması teknik direktör hatası oldu!'

'Ozan Tufan ve Pelkas'ın oyundan çıkması teknik direktör hatası oldu!'
13.05.2021 | 12:44

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Şampiyon kim olacak? 'Beşiktaş'ın en az 3 gol bulması gerekiyor! Galatasaray...' 00:59
Şampiyon kim olacak? 'Beşiktaş'ın en az 3 gol bulması gerekiyor! Galatasaray...' 13.05.2021 | 12:52
'Ozan Tufan ve Pelkas'ın oyundan çıkması teknik direktör hatası oldu!' 01:13
'Ozan Tufan ve Pelkas'ın oyundan çıkması teknik direktör hatası oldu!' 13.05.2021 | 12:44
Galatasaraylı futbolcu Arda Turan'dan eşi Aslıhan Doğan Turan'a flaş röportaj 2008'de kazandığımız şampiyonluk Fenerbahçe'nin... 05:29
Galatasaraylı futbolcu Arda Turan'dan eşi Aslıhan Doğan Turan'a flaş röportaj "2008'de kazandığımız şampiyonluk Fenerbahçe'nin..." 12.05.2021 | 15:12
Ajax yapılmayanı yaptı! Şampiyonluk kupasını eritti, taraftarına gönderdi | Video 01:31
Ajax yapılmayanı yaptı! Şampiyonluk kupasını eritti, taraftarına gönderdi | Video 12.05.2021 | 15:05
Canlı yayında şampiyonluk değerlendirmesi! 'Şampiyon belli ikinci kim deniliyordu ama...' 01:01
Canlı yayında şampiyonluk değerlendirmesi! 'Şampiyon belli ikinci kim deniliyordu ama...' 12.05.2021 | 13:55
Son dakika spor haberi: Şampiyonluk yarışını yorumladı! Beşiktaş'ta gerginlik sürerse Galatasaray... 00:33
Son dakika spor haberi: Şampiyonluk yarışını yorumladı! "Beşiktaş'ta gerginlik sürerse Galatasaray..." 12.05.2021 | 11:43
Son dakika: Fatih Terim'den şampiyonluk sözleri! 'Galatasaray vazgeçmedi biz vazgeçmedik...' 05:23
Son dakika: Fatih Terim'den şampiyonluk sözleri! 'Galatasaray vazgeçmedi biz vazgeçmedik...' 11.05.2021 | 23:59
Erman Toroğlu'ndan Galatasaray maçı sonrası flaş sözler! 'Fatih Terim Boğaz Köprüsü'nden geçse...' 02:00
Erman Toroğlu'ndan Galatasaray maçı sonrası flaş sözler! 'Fatih Terim Boğaz Köprüsü'nden geçse...' 11.05.2021 | 23:41
Abdurrahim Albayrak Galatasaray maçı sonrası konuştu! Tarifi olmayan bir gün 05:24
Abdurrahim Albayrak Galatasaray maçı sonrası konuştu! "Tarifi olmayan bir gün" 11.05.2021 | 23:38
Dünyaca ünlü futbol yıldızlarından Mescid-i Aksa'daki İsrail vahşetine tepki 01:18
Dünyaca ünlü futbol yıldızlarından Mescid-i Aksa'daki İsrail vahşetine tepki 11.05.2021 | 14:56
Fenerbahçeli futbolcu Thiam'dan Mescid-i Aksa paylaşımı 00:37
Fenerbahçeli futbolcu Thiam'dan Mescid-i Aksa paylaşımı 11.05.2021 | 14:52
Trabzonspor'a eski Barcelonalı! Cristian Tello ile görüşmeler başladı... 01:26
Trabzonspor'a eski Barcelonalı! Cristian Tello ile görüşmeler başladı... 10.05.2021 | 19:54
Adana Demirspor'un Bombacı İbosu 1994 yılındaki takım ruhunu gördüm 04:24
Adana Demirspor'un Bombacı İbosu "1994 yılındaki takım ruhunu gördüm" 10.05.2021 | 16:00
Mesut Özil'den, Suriyeli yetimlere iftar sofrası | Video 01:59
Mesut Özil'den, Suriyeli yetimlere iftar sofrası | Video 10.05.2021 | 13:11
Hangi takım şampiyon olur? Canlı yayında favoriyi açıkladı! 06:31
Hangi takım şampiyon olur? Canlı yayında favoriyi açıkladı! 10.05.2021 | 11:06
Spor Toto Süper Lig'e yükselen takımlar belli oldu! TFF 1. Lig'den hangi takımlar Süper Lig'e yükseldi? 01:33
Spor Toto Süper Lig'e yükselen takımlar belli oldu! TFF 1. Lig'den hangi takımlar Süper Lig'e yükseldi? 10.05.2021 | 07:21
Rıza Çalımbay, Fenerbahçe maçı öncesi konuştu! Kolay olmayacak... 04:12
Rıza Çalımbay, Fenerbahçe maçı öncesi konuştu! "Kolay olmayacak..." 09.05.2021 | 21:57
Derbi sonrası Fatih Terim dikkat çeken açıklama: Vazgeçmemek bizim ruhumuzda var 09:25
Derbi sonrası Fatih Terim dikkat çeken açıklama: Vazgeçmemek bizim ruhumuzda var 09.05.2021 | 00:07
Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ'dan Galatasaray maçı sonrası hakeme eleştiri! 07:20
Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ'dan Galatasaray maçı sonrası hakeme eleştiri! 08.05.2021 | 23:44
Galatasaray-Beşiktaş derbisinde penaltı kararları doğru mu? 00:57
Galatasaray-Beşiktaş derbisinde penaltı kararları doğru mu? 08.05.2021 | 21:57

Sabah Gazetesi Fenerbahçe muhabiri Volkan Demir, Sivasspor maçındaki oyuncu değişikliklerini yorumladı. İşte o sözler: 'Emre Belözoğlu, Fenerbahçe'deki en kötü sınavını verdi. Szalai'nin bel problemi vardı. Oyundan bu nedenle çıktı. Maça da çok sağlıklı çıkmadı. Performansında gerileme görüldü ve oyundan alındı fakat aynı anda hem Ozan Tufan hem de Pelkas'ın oyundan çıkarılması teknik direktör hatası oldu.'

VİDEO DEVAM EDİYOR

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA