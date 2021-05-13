'Ozan Tufan ve Pelkas'ın oyundan çıkması teknik direktör hatası oldu!'

Sabah Gazetesi Fenerbahçe muhabiri Volkan Demir, Sivasspor maçındaki oyuncu değişikliklerini yorumladı. İşte o sözler: 'Emre Belözoğlu, Fenerbahçe'deki en kötü sınavını verdi. Szalai'nin bel problemi vardı. Oyundan bu nedenle çıktı. Maça da çok sağlıklı çıkmadı. Performansında gerileme görüldü ve oyundan alındı fakat aynı anda hem Ozan Tufan hem de Pelkas'ın oyundan çıkarılması teknik direktör hatası oldu.'