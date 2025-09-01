Video Spor Sergen Yalçın'dan transfer açıklaması | Video
01.09.2025 | 09:02

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, 2-0 kaybedilen Alanyaspor maçının ardından toparlanmaları gerektiğini ve bir an evvel kendi pozisyonlarını yakalamak gerektiğini belirterek, "Yoksa biliyorsunuz büyük takımlar erken havlu attığı zaman işler çok zor oluyor umarım en kısa sürede toparlanıp hak ettiğimiz pozisyona gelebiliriz" dedi.

Süper Lig'in 4. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Corendon Alanyaspor'a 2-0 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Sergen Yalçın, açıklamalarda bulundu. Yalçın, "Başlangıcımızın böyle olmasını istemezdik. Bizim adımıza olumlu bir gece olmadı, camiamız adına da olumlu bir gece olmadı. Beklentinin çok altında performanslar, hem bireysel olarak hem takım olarak beklentiniz çok altında kaldık. Alanyaspor'u tebrik etmek istiyorum. Onlar birden çok daha beraber hareket eden, iyi mücadele eden, doğru oyunu oynayan bir görüntü çizdiler. Hak ederek kazandılar. Biz oyunu kurtarmak adına çok fazla mücadele etmedik. Beşiktaş camiasının, Beşiktaşlı oyuncuların çok daha mücadele etmesi, çok daha istekli arzulu oynaması, doğru oyunu oynaması ve birçok şeyi çok daha farklı yapması gerekirdi diye düşünüyorum ama maalesef bugün itibarıyla bunlar olmadı. Kaybettiğimiz için üzgünüz" açıklamasında bulundu.

"ARAMIZA KATILAN OYUNCULAR OLACAK"
Takımın zamana ihtiyacı olduğunu ifade eden Yalçın, ancak bunun ne kadar süreceği yönünde bir cevap veremediğini söyledi. Yalçın, "Önümüzde bir 15 günlük süreç var. Aramıza katılan oyuncular olacak, yeni bir hazırlık süreci yaşayacağız. Bundan öncesiyle ilgili konuşmak istemiyorum tabii diğer direktör ve yapılanmayla ilgili. Çünkü onlar bizim kontrolümüz dahilinde olan şeyler değildi. Biz iki gün oldu başlayalı ve elimizdeki mevcut kadro yeni gelecek oyuncularla yeni bir yapılanma dönemi yaşayacağız beraber artık sonuçların hep beraber göreceğiz" diye konuştu.

"İKİ YA DA ÜÇ OYUNCU VAR TAKIMA KATMAK İSTEDİĞİMİZ"
Transfer sorularını da yanıtlayan Yalçın "İki ya da üç oyuncu var takıma katmak istediğimiz. 2-3 tane diyorum ama bu daha fazla da olabilir gibi görünüyor ama bu 10 günlük süreçte nasıl böyle bir katkı yapabiliriz bilemiyorum. Aramızda ayrılacak oyuncular da var, takıma katılacak oyuncular da var. Sakat oyuncularımız da geri gelecek. Bu süre zarfında iyi çalışacağız" ifadelerini kullandı.

"ÇOK ERKEN HAVLU ATAN OYUNCULARIMIZ VAR"
Yalçın, takımın fiziksel durumunun çok iyi olmadığını kaydederek, "Oyunu gidiş gelişli oynayamıyoruz. Çok erken havlu atan oyuncularımız var, oyunu belli bölümlerinde. Çok da hamle yapma şansımız yoktu yani yapabileceğimiz hamleler vardı. Bir format belirledik maçtan önce kenar oyuncularımız olmadığı için doğal olarak merkez oyunda oynamayı tercih ettik ama bazen planladığınız şeyler maalesef olmaz, futbolda bugün de olmadığı günlerden bir tanesiydi diyelim. Çok çabuk bir toparlanmamız süreci geçirmek zorundayız. Çünkü Beşiktaş çok büyük bir camia, çok uzun bir maraton var önümüzde. Yani toparlanıp bir an evvel kendi pozisyonumuzu yakalamamız gerekiyor. Yoksa biliyorsunuz büyük takımlar erken havlu attığı zaman işler çok zor oluyor umarım en kısa sürede toparlanıp hak ettiğimiz pozisyona gelebiliriz" şeklinde konuştu.

