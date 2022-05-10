Son Dakika: Nwakaeme Trabzonspor'da kalacak mı? Mehmet Yılmaz SABAH Spor'a açıkladı
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Son dakika haberi: Spor Toto Süper Lig'de sezonun bitimine 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Şampiyonluğun ardından gündeme kutlamalar damga vurdu. Trabzonspor'un efsanelerinden olan Mehmet Yılmaz, şampiyonluğun hikayesini SABAH Spor'a anlattı. Ömer Faruk Özcan'ın sorularını yanıtlayan Yılmaz, Uğurcan Çakır'ın transferi ve Nwakaeme'nin sözleşmesi ile ilgili çarpıcı ilfadeler kullandı. İşte tüm açıklamalar...