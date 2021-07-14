Son dakika: Volkan Demirel'in vedasında duygusal anlar yaşandı! 2002'de imza atmıştı...
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Fenerbahçe'nin emektar kalecilerinden Volkan Demirel, sarı lacivertli camiadan ayrıldı. Fenerbahçe'ye 2002 yılında Kartalspor'dan transfer olan Volkan Demirel, bugün itibarıyla camiadan ayrıldı. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç da basın toplantısında Volkan ile ilgili anılarını paylaştı.