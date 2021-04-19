Video Türkiye AK Partililere CHP'li Kesici'nin açıklamaları soruldu... AK Parti'den "128 milyar dolar" açıklaması

AK Partililere CHP'li Kesici'nin açıklamaları soruldu... AK Parti'den "128 milyar dolar" açıklaması

AK Partililere CHP'li Kesici'nin açıklamaları soruldu... AK Parti'den
19.04.2021 | 21:01

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