AK Partililere CHP'li Kesici'nin açıklamaları soruldu... AK Parti'den "128 milyar dolar" açıklaması
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