Alanya'da 3 tekne cayır cayır yanıyor

ANTALYA'NIN Alanya İlçesi Türkler Mahallesi sahilinde bulunan bir teknede henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın yanındaki iki tekneye de sıçradı. Bir anda üç tekneyi saran alevler nedeniyle sahildeki turistler korkuyla çığlık atıp yardım istedi. Alanya itfaiyesi yangını söndürmek için olay yerine intikal etti. Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor