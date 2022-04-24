Bakan Nebati'den enflasyonla mücadele mesajı

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, İTO İş Dünyası Buluşması'nda konuştu. Enerji hariç ithalat ve ihracatın dengelendiğini belirten Bakan Nebati, "Enflasyon küresel bir problem olarak ortaya çıktı. Savaşa rağmen ihracatta rekor kırdık." dedi. Türkiye'nin turizm alanında kayda değer pazar çeşitliliğine sahip olduğunu belirten Bakan Nebati, "Rusya ve Ukrayna'dan oldukça yüksek ziyaretçi girişi var, artarak devam etmesini bekliyoruz." ifadelerini kullandı.