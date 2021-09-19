Başkan Erdoğan Avrupa Şampiyonu olan millileri kutladı: Türkiye sizinle gurur duyuyor çocuklar

Ampute Futbol Milli Takımı, İspanya'yı 6-0'lık skorla yenerek ikinci kez Avrupa Şampiyonu oldu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile millilerin tarihi zaferini kutladı. Erdoğan, "Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası’nda üst üste ikinci şampiyonluğu elde ederek büyük bir başarı hikâyesi yazan Ampute Futbol Millî Takımımızı canı gönülden tebrik ediyorum. Türkiye sizinle gurur duyuyor çocuklar…" dedi.