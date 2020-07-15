Cumhurbaşkanı Erdoğan "FETÖ'cü hainlerin 15 Temmuz'da TBMM'yi hedef alması rastgele bir tercih değildir" | Video

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'deki 15 Temmuz anma töreninde önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasına istiklalimizi ve istikbalimizi borçlu olduğumuz tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet dileyerek başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında "FETÖ'cü hainlerin 15 Temmuz'da TBMM'yi hedef alması rastgele bir tercih değildir. Bu Meclis masa başında değil, savaşta kurulmuştur. Bu Meclis, ülkemizi her sıkıntılı dönemin ardından yeniden ayağa kaldıran Meclis'tir. Bu Meclis, tepesine bomba yağdırılırken de hizmet eden bir Meclis'tir. Bu Meclis, toprağa gömülmek istenen 700 senelik bir cihan devletinden yeni bir devlet çıkaran bir Meclis'tir. Bu Meclis'te yemin ederek göreve başlamış olmaktan şeref duyuyorum. Başbakan ve Cumhurbaşkanı olarak 17 yıldır bu Meclis'te milletime hizmet etmekten şeref duyuyorum" dedi.