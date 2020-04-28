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OTOMATİK OYNAT
02:01
Rusya'da Ameliyat Edilmeyen Türk, Ambulans Uçakla Türkiye'ye Getirildi! 28.04.2020 | 15:20
02:06
İSKİ'nin İmdadına AK Partili Belediye Yetişti! 28.04.2020 | 15:20
10:01
02:26
Maskesiz gezene para cezası 28.04.2020 | 14:45
01:35
Doktora Oksijen Tüpü İle Saldırdı! / A Haber 28.04.2020 | 14:45
02:20
İlk plazma tedavisi uygulanan hasta iyileşti 28.04.2020 | 13:35
01:16
İdlib'de maskeli devriye 28.04.2020 | 12:36
02:17
İstanbul kurallara uyuyor mu? 28.04.2020 | 11:09
01:39
Salgınla mücadele nasıl ilerliyor 28.04.2020 | 11:04
01:27
İşte Türkiye'de son 24 saatte iyileşen hasta sayısı 28.04.2020 | 09:55
03:31
Virüsü ne zaman atlatabiliriz? 27.04.2020 | 15:24
02:11
Ankara ve İstanbul Barosu'ndan islam nefreti 27.04.2020 | 14:35
01:11
İsveç'ten getirilen hastanın sağlığı nasıl? 27.04.2020 | 13:43
01:56
Aşı -ilaç çalışmaları nasıl sonuçlanacak? 27.04.2020 | 12:39
01:57
01:51
Yasak Sonrası İstanbul'da Araç Trafiği Dikkat Çekti! / A Haber 27.04.2020 | 11:41
02:33
Başkan Erdoğan kabineyi topluyor 27.04.2020 | 10:43
01:30
İyileşenler virüse tekrar yakalanabilir mi? 27.04.2020 | 10:42
01:18
Şehir giriş-çıkışlarında sıkı denetim 27.04.2020 | 10:42
Koronavirüs salgını ardından vefat eden bir hastanın yakınları servisi basıp doktora saldırdı. Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'nde yaşanan skandalı saldırıya uğrayan doktor sosyal medya hesabından yaşadığı korkunç anları anlattı.