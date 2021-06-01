Video Türkiye Gürcistan Başbakanı Garibashvili Beştepe'de

Gürcistan Başbakanı Garibashvili Beştepe'de

Gürcistan Başbakanı Garibashvili Beştepe'de
01.06.2021 | 18:25

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Gürcistan Başbakanı Irakli Garibashvili’yi resmi törenle karşıladı.

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