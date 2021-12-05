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OTOMATİK OYNAT
01:30
Hava Durumu 05-12-2021 05.12.2021 | 08:00
21:45
Başkan Erdoğan'dan Siirt'te Sivil Toplum Buluşması'nda önemli açıklamalar 04.12.2021 | 17:35
09:53
Başkan Erdoğan Türkiye'nin ilk çinko fabrikasının açılışında konuştu 04.12.2021 | 16:20
00:19
02:01
05:06
53:21
Başkan Erdoğan'dan Siirt'te açılış töreninde önemli açıklamalar 04.12.2021 | 15:21
06:04
01:46
İstanbul'da JASAT’tan yasadışı bahis operasyonu! 8 kişi tutuklandı 04.12.2021 | 13:38
07:24
SON DAKİKA: Güldal Akşit için TBMM'de tören 04.12.2021 | 12:09
01:52
Öğrencilerin doğalgaz faturalarını Üsküdar Bediyesi ödeyecek 04.12.2021 | 11:53
00:51
Milli Eğitim Şurası'nda bir ilk! Öğrencinin önerisi kabul edildi 04.12.2021 | 11:26
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00:47
01:30
Hava Durumu 04-12-2021 04.12.2021 | 08:00
19:40
00:45
03:56
Kağıthane'de denetimden kaçmak isterken motosikletiyle polise çarptı 03.12.2021 | 21:47
20:07