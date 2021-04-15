Hava Durumu 15-04-2021
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OTOMATİK OYNAT
00:31
İzmir'de 3.9 büyüklüğünde deprem!' Deprem sonrası ilk görüntüler... 15.04.2021 | 08:29
01:30
Hava Durumu 15-04-2021 15.04.2021 | 08:00
00:39
İzmir'de DEAŞ operasyonu: 3 gözaltı 14.04.2021 | 09:46
01:49
Savunma Sanayii Başkanı Demir, ambargolara "CATS" ile yanıt verdi | Video 14.04.2021 | 07:51
01:30
Hava Durumu 14-04-2021 14.04.2021 | 08:00
04:34
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Mardin’de teslim olan kadın terörist ailesi ile böyle buluştu 13.04.2021 | 16:12
44:07
MHP Lideri Devlet Bahçeli'den MHP Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalar 13.04.2021 | 11:31
02:37
Adana'da DEAŞ operasyonu: 7 gözaltı 13.04.2021 | 08:26
00:26
İzmir merkezli FETÖ operasyonu: 84 şüpheli hakkında gözaltı kararı 13.04.2021 | 08:28
02:16
01:30
Hava Durumu 13-04-2021 13.04.2021 | 08:00
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Özel Kuvvetler’den gece sızma atlayışı | Video 12.04.2021 | 14:38
01:46
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SON DAKİKA: Bildiri yayınlayan emekli amiraller Ankara Emniyeti'nde 12.04.2021 | 10:07
01:30
Hava Durumu 12-04-2021 12.04.2021 | 08:00
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